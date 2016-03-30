За последние на сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 31 тыс. человек

По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обратиться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 31168 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 16537 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Накануне вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев рассказал о том, что при низком титре антител горожане смогут пройти ревакцинацию. У некоторых петербуржцев были осложнения после вакцинации, однако таких случаев мало, они изучаются.

Фото: Piter.TV