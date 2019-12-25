За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 16 тыс. человек

По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обратиться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 15986 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 17536 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что более 12 тысяч петербуржцев прошли медицинскую реабилитацию после перенесённого коронавируса. При этом за все время пандемии в городе зарегистрировали 423652 случаев заражения. 11 мая по сравнению с 4 мая количество заболевших возросло на 17,7%.

Фото: Piter.TV