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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 16 тыс. человек
Сегодня, 10:08
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 16 тыс. человек

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По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обратиться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 15986 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 17536 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что более 12 тысяч петербуржцев прошли медицинскую реабилитацию после перенесённого коронавируса. При этом за все время пандемии в городе зарегистрировали 423652 случаев заражения. 11 мая по сравнению с 4 мая количество заболевших возросло на 17,7%. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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