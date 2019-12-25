Более 12 тысяч петербуржцев прошли медицинскую реабилитацию после перенесённого коронавируса. Постковидная реабилитация проводится в стационарных и амбулаторных условиях, а также в условиях дневных стационаров. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга О.Н.Эргашева.
Пациентов принимают в Госпитале для ветеранов войн, в городской больнице №40, Мариинской больнице, городской многопрофильной больнице № 2, городской больнице № 38 им. Н.А. Семашко, городской больнице № 38 им. Н.А. Семашко.
В условиях дневного стационара реабилитацию также обеспечивают СПб ГБУЗ "Консультативно-диагностический центр №1" и 42 поликлиники во всех районах города. За месяц в дневных стационарах могут пройти восстановительное лечение более тысячи пациентов и амбулаторно – около 1,8 тысячи человек.
С начала пандемии постковидную реабилитацию прошли более 12 тысяч пациентов, из них в стационарных условиях – более 4 тысяч пациентов.
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Фото: Piter.tv
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