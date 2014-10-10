Смольный: Петербург находится на "высоком плато" по коронавирусу

Общее снижение показателя больных, обратившихся за медицинской помощью, составило 11,38% по сравнению с прошлой неделей.

За неделю в Петербурге уменьшилось число больных COVID-19, обратившихся за медпомощью. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 10 мая, распространяемой пресс-службой Смольного. Общее снижение показателя составило 11,38% по сравнению с прошлой неделей.

В штабе правительства Петербурге отмечают, что снижение показателя зафиксировано за 18-ю неделю наступившего года в сравнении с 17-й. При этом отмечается, что за минувшую неделю общее количество госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 и пневмониями уменьшилось на 0,5 %, а общее число активно больных COVID-19 за неделю снизилось только на 0,17%.

Эксперты отмечают, что в Петербурге эпидемический процесс по коронавирусу находится на высоком плато. Возможность роста заболеваемости сохраняется.

Риск переболеть тяжелой формой инфекции несопоставимо превышает риски, связанные с вакцинацией.

После проведения более миллиона инъекций вакцины (суммарно первый и второй компоненты) в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелой реакции и каких-либо осложнений после прививки. В связи с появлением в мире новых штаммов вируса, регистрацией третьей волны эпидемии в ряде стран Европы, Межведомственный координационный совет и Комитет по здравоохранению призывают петербуржцев, не имеющих противопоказаний к вакцинации, своевременно привиться от новой коронавирусной инфекции. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv