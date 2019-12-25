За неделю в Петербурге почти на 18% увеличилось число заболевших COVID-19

Однако количество выздоровевших увеличилось на 16,43%.

С 4 по 11 мая в Петербурге на 17,7% увеличилось число заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 11 мая, сообщили в межведомственном координационном совете по противодействию распространению коронавируса в Северной столице.

Известно, что 4 мая было выявлено 339 новых случаев заболевания, а 11 мая 399 петербуржцев заболели коронавирусом.

Однако количество выздоровевших увеличилось на 16,43%. Отмечается, что неделю назад 207 человек победили вирус, а 11 мая из больниц выписались 241 пациент.

Петербуржцам по-прежнему настоятельно рекомендуют носить маски в общественных местах во избежания проблем со здоровьем. А также незамедлительно вакцинироваться от COVID-19.

Ранее мы писали, что медики спрогнозировали возможность третьей волны коронавируса в Петербурге.

Фото: Piter.tv