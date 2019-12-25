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За неделю в Петербурге почти на 18% увеличилось число заболевших COVID-19
Сегодня, 20:51
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kraratau27

За неделю в Петербурге почти на 18% увеличилось число заболевших COVID-19

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Однако количество выздоровевших увеличилось на 16,43%.

С 4 по 11 мая в Петербурге на 17,7% увеличилось число заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 11 мая, сообщили в межведомственном координационном совете по противодействию распространению коронавируса в Северной столице. 

Известно, что 4 мая было выявлено 339 новых случаев заболевания, а 11 мая 399 петербуржцев заболели коронавирусом. 

Однако количество выздоровевших увеличилось на 16,43%. Отмечается, что неделю назад 207 человек победили вирус, а 11 мая из больниц выписались 241 пациент. 

Петербуржцам по-прежнему настоятельно рекомендуют носить маски в общественных местах во избежания проблем со здоровьем. А также незамедлительно вакцинироваться от COVID-19. 

Ранее мы писали, что медики спрогнозировали возможность третьей волны коронавируса в Петербурге. 

Фото: Piter.tv 

Теги: covid 19, ковид, статистика
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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