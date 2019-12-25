За сутки тест на COVID-19 сдали 33 тысячи человек

По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно позвонить по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 33657 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 23121 вызов, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Накануне вакцинацию от коронавируса прошли более 23 тыс. человек. Из них первично привились более 19,5 тыс. человек. Врач дерматовенеролог рассказала о том, что после прививки не рекомендуется долго пребывать на солнце и тем более загорать первые три дня.

Фото: Piter.TV