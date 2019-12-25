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За сутки тест на COVID-19 сдали 33 тысячи человек
Сегодня, 10:06
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За сутки тест на COVID-19 сдали 33 тысячи человек

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По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно позвонить по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 33657 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 23121 вызов, поступивший по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Накануне вакцинацию от коронавируса прошли более 23 тыс. человек. Из них первично привились более 19,5 тыс. человек. Врач дерматовенеролог рассказала о том, что после прививки не рекомендуется долго пребывать на солнце и тем более загорать первые три дня. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика, тестирование
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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