За сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 31 тысячу человек

По вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 31243 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 19764 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Накануне в Петербург привезли новую партию вакцины "Спутник V". Днем ранее на фармацевтическую базу также поступил "Спутник Лайт". Всего в Петербурге вакцинировались почти 1,3 млн человек.

Фото: Piter.TV