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За сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 31 тысячу человек
Сегодня, 10:02
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За сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 31 тысячу человек

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По вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 31243 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 19764 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Накануне в Петербург привезли новую партию вакцины "Спутник V". Днем ранее на фармацевтическую базу также поступил "Спутник Лайт". Всего в Петербурге вакцинировались почти 1,3 млн человек. 

Фото: Piter.TV

Теги: диагностика, коронавирус, тестирование
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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