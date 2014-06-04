В Петербург привезли новую партию вакцины "Спутник V"

В последний раз вакцина поступала в город 20 июля.

На центральную фармацевтическую базу поступила новая партия вакцины "Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак) – 22 200 комплектов по две дозы в ампуле. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Город делает все необходимое, чтобы сохранить высокие темпы вакцинации. Вакцина поставляется в Петербург регулярно. Сезон отпусков в разгаре. К нам приезжает много гостей. Наши горожане ездят отдыхать в другие регионы страны. Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку, обезопасить себя и своих близких. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Согласно данным на 27 июля, с начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 280 228 человека, из них 923 687 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Во вторник, 27 июля, в городе прибыла также вакцина "Спутник Лайт". Ранее Петербург запросил у Минздрава крупную партию вакцины "КовиВак".

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