В Петербурге от коронавируса вакцинировались почти 1,3 млн человек

Запас вакцины в городе составляет 116 038 комплектов доз.

С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 280 228 человек, из них 923 687 человек полностью завершили цикл вакцинации. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 27 июля, распространяемой пресс-службой Смольного.

Известно, что за прошедшие сутки первично привито 12 787 петербуржцев, вторично вакцинировались 17 554 человека, ревакцинировались 70 человек.

В настоящий момент в городе существует три препарата. Так, 1 229 752 человека предпочли вакцину "Спутник V", 27 376 человек выбрали препарат "ЭпиВакКорона" и 23 100 человек привились вакциной "КовиВак".

В Петербурге по-прежнему снижается суточная заболеваемость коронавирусом. За сутки COVID-19 был обнаружен у 1 923 человека, ещё 1 918 петербуржцев выздоровели. В городе уменьшается и число летальных исходов. Согласно данным на 26 июля, от коронавируса умерли 70 петербуржцев. За сутки же коронавирус не победили 62 человека.

Фото: Piter.tv