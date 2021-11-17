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К юбилею Александринского театра в метро запустили тематические вагоны
Сегодня, 11:47
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К юбилею Александринского театра в метро запустили тематические вагоны

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Вагоны будут курсировать в метро на протяжении всего 267-го творческого сезона театра.

На синей линии метрополитена запустили праздничный состав в честь 190-летия Александринского театра. Об этом 30 августа сообщил вице-губернатора Петербурга Кирилл Поляков. 

Тематический поезд из семи вагонов будет курсировать до лета 2023 года. 

Вагоны воссоздают интерьеры исторического здания театра в эстетике спектакля "Маскарад". Также есть вагоны, которые показывают жизнь Новой сцены театра. В этом году сцена отметит свое 10-летие.

Ранее московский режиссер Константин Богомолов сказал о том, что его восхитила роскошь Александринского театра. 

Фото: Telegram / Кирилл Поляков

Теги: александринский театр, вагоны, метрополитен
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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