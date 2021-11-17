К юбилею Александринского театра в метро запустили тематические вагоны

Вагоны будут курсировать в метро на протяжении всего 267-го творческого сезона театра.

На синей линии метрополитена запустили праздничный состав в честь 190-летия Александринского театра. Об этом 30 августа сообщил вице-губернатора Петербурга Кирилл Поляков.

Тематический поезд из семи вагонов будет курсировать до лета 2023 года.

Вагоны воссоздают интерьеры исторического здания театра в эстетике спектакля "Маскарад". Также есть вагоны, которые показывают жизнь Новой сцены театра. В этом году сцена отметит свое 10-летие.

Ранее московский режиссер Константин Богомолов сказал о том, что его восхитила роскошь Александринского театра.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков