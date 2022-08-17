Богомолова восхитила роскошь Александринского театра

Режиссер вспомнил о своем ощущении от первого посещения Александринки в Петербурге.

Художественный руководитель московского Театра на Бронной рассказал, что коллектив, приехавший в Петербург ради презентации своих спектаклей, очень волнуется, но при этом одновременно ужасно рад происходящему. В рамках пресс-конференции в медиацентре Новой сцены Александринского театра Константин Богомолов вспомнил, как раньше приезжал в город с гастролями МХАТа, Табакерки. Он отметил, что считает огромным счастьем выходить на сцены Александринки.

Я помню, как в первый раз вышел на сцену. Я увидел это золото, бархат, эту роскошь… Вот это ощущение, я проходил по всему театру, по фойе…Это было невероятное счастье, невероятные переживания. Константин Богомолов, худрук Театра на Бронной

Богомолов рассказал, как происходил выбор гастрольных спектаклей для Петербурга.

Фото и видео: Piter.TV