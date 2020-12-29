В Белом доме рассказали о возможности телефонного разговора Байдена и Путина

В ближайшие дни у Байдена запланировано несколько переговоров.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки рассказала о возможности разговора Джо Байдена и Владимира Путина.

Псаки отметила, что Белый дом не комментирует возможность диалога между президентами двух стран, а она сама "не может предугадать какие-либо звонки".

Псаки заявила, что Байден, конечно, ведет телефонные переговоры с иностранными лидерами. И в ближайшие дни у него запланированы некоторые звонки.

Псаки призвала освободить задержанных на несанкционированных акциях в России.

Видео: Youtube/Yahoo Finance