В Белом доме рассказали о возможности телефонного разговора Байдена и Путина

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки рассказала о возможности разговора Джо Байдена и Владимира Путина.
Псаки отметила, что Белый дом не комментирует возможность диалога между президентами двух стран, а она сама "не может предугадать какие-либо звонки".
Псаки заявила, что Байден, конечно, ведет телефонные переговоры с иностранными лидерами. И в ближайшие дни у него запланированы некоторые звонки.
Псаки призвала освободить задержанных на несанкционированных акциях в России.
Видео: Youtube/Yahoo Finance
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