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В Белом доме рассказали о возможности телефонного разговора Байдена и Путина

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В ближайшие дни у Байдена запланировано несколько переговоров.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки рассказала о возможности разговора Джо Байдена и Владимира Путина.

Псаки отметила, что Белый дом не комментирует возможность диалога между президентами двух стран, а она сама "не может предугадать какие-либо звонки".

Псаки заявила, что Байден, конечно, ведет телефонные переговоры с иностранными лидерами. И в ближайшие дни у него запланированы некоторые звонки.

Псаки призвала освободить задержанных на несанкционированных акциях в России.

Видео: Youtube/Yahoo Finance

Теги: байден, джен псаки, путин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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