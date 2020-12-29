Псаки призвала освободить задержанных на несанкционированных акциях в России

МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, заняться проблемами своих стран.

Белый дом призывает Россию освободить Алексея Навального и задержанных на несогласованных акциях. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Я просто повторю наш призыв <…> освободить всех задержанных за осуществление их универсальных прав и немедленно и без условий освободить Алексея Навального. Джен Псаки, пресс-секретарь президента Джо Байдена

МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, заняться проблемами своих стран. Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что Кремль не собирается прислушиваться к заявлениям о Навальном из-за рубежа.

На прошлой неделе Байден поручил разведке изучить инцидент с Навальным и кибератаку на США.