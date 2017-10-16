Победитель шоу "Танцы на ТНТ" зажег на матче СКА - "Спартак"

Известный танцор Виталий Уливанов стал звездным гостем матча СКА - "Спартак".

Вчера, 16 января, петербургский СКА на домашнем льду разгромил московский "Спартак" со счетом 4:1. Журналисты Piter.TV заметили на стадионе победителя четвертого сезона конкурса "Танцы на ТНТ" Виталия Уливанова.

Звездный танцор решил развлечь зрителей в одном из перерывов. Он пригласил на танцевальный баттл самых маленьких гостей матча. Трибуны позитивно отреагировали на появление известного петербуржца. Тем более, что Виталий Уливанов оказался болельщиком армейцев.

Ранее мы писали, что СКА разгромил "Спартак" на домашнем льду со счетом 4:1.

Видео: Piter.TV