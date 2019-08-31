Piter.TV и шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ научат петербуржцев танцевать

Серия мастер-классов в Петербурге приурочена к старту последнего сезона шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ, в котором танцовщики со всей России становятся звездами большой сцены и учатся у хореографов с мировым именем.

Специально к премьере сезона шоу на ТНТ участники предыдущих сезонов, педагоги центра "PROТАНЦЫ Питер" Антон Лушичев и Wade Layonn проведут бесплатные танцевальные онлайн-уроки для читателей петербургских СМИ – "Петербургского дневника", Piter.TV, "Городового", KudaGo, ИА "Невские Новости" и Peterburg2.

Онлайн мастер-классы будут проходить ежедневно с 23 по 28 августа в социальных сетях и на сайтах медиа.

Петербуржцы смогут разучить танцевальные движения таких стилей, как strip (KudaGo), jazz-funk ("Петербургский дневник"), high heels (Piter.TV), afro (ИА "Невские Новости"), hip-hop (Peterburg2) и dancehall ("Городовой"). Все мастер-классы рассчитаны на любой уровень танцевальной подготовки.

Читатели Piter.TV не только смогут разучить движения стиля high heels с помощью онлайн мастер-класса, но еще и побороться за место на съемках, чтобы попасть на видео вместе со знаменитым хореографом. High heels для читателей Piter.TV будет вести участник пятого сезона, хореограф-постановщик шестого сезона шоу "Танцы", победитель различных российских и международных фестивалей и конкурсов Антон Лушичев.

Piter.TV запускает в свое группе "Вконтакте" конкурс, победитель которого получит два места на участие в записи мастер-класса. таким образом у победителя розыгрыша будет возможность потанцевать на мастер-классе бок о бок с танцором Антоном Лушичевым.

High heels включает в себя элементы vogue, jazz-modern, jazz-funk, strip-пластики и других современных направлений танца. Особенностью стиля является исполнение танца на каблуках не меньше 12-13 см. Данное направление развивает пластику, улучшает координацию и растяжку.

Ранее продюсеры шоу "Танцы" увидели в Петербурге претендентов на попадание в команды.