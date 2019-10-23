Танцор Антон Лушичев провел мастер-класс для зрителей Piter TV

Участник пятого сезона, хореограф-постановщик шестого сезона шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ, преподаватель центра PROТАНЦЫ Питер Антон Лушичев в своем мастер-классе помог петербуржцам лучше узнать такое танцевальное направление, как High Heels.

High heels включает в себя элементы Vogue, Jazz, Modern, Jazz-Funk и Strip. Особенностью стиля является исполнение танца на каблуках не меньше 12-13 см. Это направление развивает пластику, музыкальность и улучшает координацию.

К старту последнего сезона шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ в Петербурге была приурочена целая серия бесплатных мастер-классов. Кроме того, Piter.TV в соцсетях разыгрывал для подписчиков участие в съемках. И на видео вместе со знаменитым хореографом попала наша читательница Евгения Эрнепесова.

Также со 2 по 5 сентября, в рамках программы кураторства PROТАНЦЫ, создателем и идейным вдохновителем которой является Мигель, в PROТАНЦЫ Питер пройдет серия мастер-классов от резидентов и хореографов танцевального центра, а также топовых хореографов России. Программа первых трех дней рассчитана на взрослых танцовщиков, на 5 сентября запланированы занятия для детей. Программа и расписание классов доступны на сайте.

Ранее наставник шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ Мигель рассказал Piter.TV, какой путь проделало шоу, и как за эти годы изменился он сам, а также об экспериментах, которые ждут зрителей последнего сезона.

Смотрите "ТАНЦЫ" по субботам в 20:00 на ТНТ.