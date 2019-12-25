Наставник шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ Мигель: "Каждый сезон мы начинаем с нового листа"

29 августа на ТНТ стартует последний сезон шоу "ТАНЦЫ", бессменным наставником которого был и остается Мигель. Мы поговорили с Мигелем о том, какой путь проделало шоу "ТАНЦЫ", и как за эти годы изменился он сам, а также об экспериментах, которые ждут зрителей последнего сезона.

- С каким настроением вы смотрите в новый сезон? Какие у вас эмоции из-за закрытия проекта, что вы по этому поводу чувствуете?

- Печали и грусти нет, проект прожил довольно долго. У меня есть огромное чувство благодарности к тому, что было в шоу, и сейчас есть прекрасная возможность поставить красивую точку в этой истории. Есть, конечно, ностальгические моменты в памяти, но грусти нет.

- Каких участников вы хотите увидеть в своей последней команде?



- В команду я всегда набирал людей, которые любят свободу. Поэтому чем больше свободных людей будет у меня в команде, тем будет лучше.



- Может быть, думаете над очередным экспериментом?



- Да, конечно! Мы практически продумали танец команды Мигеля, придумали музыку к нему. Не расскажу, какую, но мы уже работаем над этим.



- Расскажите, что шоу "ТАНЦЫ" дало вам как профессионалу. Может быть, это возможность реализовать себя как учителя. Может быть, возможность творить без ограничений. Может быть, что-то еще…



- Когда в проект приходят люди, выросшие на шоу, частью которого ты являешься, это невероятно. Поэтому любой опыт, полученный с точки зрения профессиональной, не сравнится с тем, что мы воспитали целое поколение танцовщиков.



- А чисто с человеческой стороны? Как изменились вы, ваш характер, взгляды на людей и на мир за годы вашей работы в шоу "ТАНЦЫ"?



- Помимо шоу "ТАНЦЫ" за время съемок в моей жизни произошло множество моментов, которые поменяли меня. За это время, конечно, я стал другим. Пожалуй, более спокойным и любящим. Сейчас меня так сильно не тревожат вещи, которые беспокоили в начале проекта — по поводу моего места внутри шоу, к примеру. Поэтому теперь я живу более спокойно и размеренно, а работаю продуктивнее.



- Расскажите, чего бы в вашей жизни никогда не было, если бы не "ТАНЦЫ".



- Центра PROТАНЦЫ, театра, известности — она появилась с проектом "ТАНЦЫ". И в мою жизнь никогда не вернулась бы моя истинная профессия. То есть предназначение.



- Что, на ваш взгляд, проект "ТАНЦЫ" сделал для танцевального движения в России?



- Насколько большой вклад? Судя по тем точкам, что я щупаю, изменилось отношение людей к профессии танцовщиков. И перевернули представление о том, как это может быть. И кто бы не пытался повторить успех шоу "ТАНЦЫ", пока не получается.



- Ощутимо ли изменился танцевальный ландшафт нашей страны, и если да, то что именно изменилось?



- Судя по последнему сезону шоу, андеграундная тусовка танцовщиков приняла наш проект. И теперь мы можем видеть звезд андеграунда в шоу "ТАНЦЫ". До этого они сияли на других небосклонах. Теперь нам стали доверять танцовщики, поэтому в России "ТАНЦЫ" приобрели более профессиональный контекст.



- Поддерживаете ли вы отношения с ребятами из ваших команд?



- Да, конечно! Со многими общаюсь и работаю до сих пор. Вот сейчас скоро будем снова собирать тусовку.



- Чьи профессиональные успехи вас удивляют и почему? Довольны ли вы карьерами ваших подопечных?



- Мне нравится, как ведет и позиционирует себя Дима Bonchinche. Очень сильно импонирует то, как растет множество танцовщиков. Даже не хочу перечислять всех. Мне нравится, как много людей из команды Мигеля заняли определенные места в бизнесе, жизни. И то, что мы вместе делаем разный продукт, тоже говорит о многом. Не могу сказать только за команду Мигеля. В принципе очень хорошо, что после проекта "ТАНЦЫ" танцовщики берутся за голову и превращаются в личности, с которыми можно делать большие дела.



- Оглядываясь назад – осталось ли что-нибудь, что вы не успели сделать в рамках шоу? Что и почему?



- Мне кажется, сделал все. Именно поэтому этот сезон — последний.



- Собираетесь ли вы в новом сезоне наверстывать это или постараетесь отвлечься и начать последний сезон с чистого листа?



- Каждый сезон мы начинаем с нового листа. Никогда нельзя заходить со старыми ощущениями. У меня так пару раз было, и это не очень хорошо закончилось. Так что только со свежей головой.



- Почему в прошлом сезоне вашей команде не удалось победить, как вы считаете?



- Я иногда думаю об этом, о причинах. Наверно, есть и с моей стороны момент слабости в недостижении цели. Дело в том, что параллельно со съемками проекта идет и другая жизнь. Наша. И она сильно влияет на то, что происходит в шоу. Когда захлестывают эмоции, отношение к делу, команде, иногда получается не очень. А когда плывешь спокойно, все получается.

Смотрите последний сезон шоу "ТАНЦЫ" с 29 августа и каждую субботу в 20:00 на ТНТ.

Фото: пресс-служба телеканала ТНТ