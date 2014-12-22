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В Пушкине пройдет Царскосельский фестиваль скандинавской ходьбы
Сегодня, 11:27
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В Пушкине пройдет Царскосельский фестиваль скандинавской ходьбы

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Его проведут 22 мая в Нижнем парке.

В Пушкине состоится Царскосельский фестиваль скандинавской ходьбы "Мой выбор - здоровье". Всех желающих приглашают принять в нем участие. Платить за занятия не придется. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале района. 

В воскресенье, 22 мая, в 10:00 в Нижнем парке около Колонистского пруда соберутся участники фестиваля, они должны будут пройти регистрацию. Мастер-класс по спортивной ходьбе начнется в 11:00. Кроме того, для активных жителей проведут музыкальную зарядку. 

Всех участников попросили взять с собой удобную спортивную обувь, форму, палки для скандинавской ходьбы и медицинские маски. Предварительные заявки можно задать по телефону 476-98-71. 

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Фото: Pexels

 

Теги: здоровый образ жизни, мастер-классы, скандинавская ходьба, спорт, ходьба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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