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Петербуржцы в костюмах котиков устроят забег на Дворцовой площади
Сегодня, 20:07
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Петербуржцы в костюмах котиков устроят забег на Дворцовой площади

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Дети до 14 лет могут принять участие в марафоне бесплатно.

Жители Северной столицы организовали акцию, посвященную Всемирному дню петербургских котов и кошек. 4 июня горожанам предлагают принять участие в костюмированном забеге. Нарядится придется в костюм любимых "Васек" и "Мурок". Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. 

Организаторы разработали две трассы: на 2,5 км и 5 км. Первая - для новичков и любителей приятных прогулок. Вторая - для настоящих спортсменов и бегунов. Победителями станут "кот" и "кошечка", им вручат призы. 

Старт маршрута - Арка Главного штаба. Затем участники промчат по Дворцовой площади, пересекут Миллионную улицу, заглянут в Аптекарский переулок, пролетят по набережной Мойки и вернутся к Арке Главного Штаба.

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Фото: Pexels

Теги: дворцовая плоащдь, животные, костюмированный забег, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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