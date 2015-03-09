Петербуржцы в костюмах котиков устроят забег на Дворцовой площади

Дети до 14 лет могут принять участие в марафоне бесплатно.

Жители Северной столицы организовали акцию, посвященную Всемирному дню петербургских котов и кошек. 4 июня горожанам предлагают принять участие в костюмированном забеге. Нарядится придется в костюм любимых "Васек" и "Мурок". Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Организаторы разработали две трассы: на 2,5 км и 5 км. Первая - для новичков и любителей приятных прогулок. Вторая - для настоящих спортсменов и бегунов. Победителями станут "кот" и "кошечка", им вручат призы.

Старт маршрута - Арка Главного штаба. Затем участники промчат по Дворцовой площади, пересекут Миллионную улицу, заглянут в Аптекарский переулок, пролетят по набережной Мойки и вернутся к Арке Главного Штаба.

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