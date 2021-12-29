Минздрав: ЗОЖ может почти на 70% снизить риск развития рака

Врач дала рекомендации по питанию и отказу от вредных привычек.

В Минздраве России заявили, что здоровый образ жизни может почти на 70% снизить риск развития рака. Об этом журналистам сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Любовь Дроздова. В числе условий для соблюдения ЗОЖ она перечислила правильное питание, отказ от алкоголя и курения, физическую активность.

Речь идет о физической активности, хорошем питании и отсутствии вредных привычек, которые вносят самый большой вклад не только в развитие онкологических заболеваний, но и сердечно-сосудистых патологий, болезней органов дыхания. Любовь Дроздова, врач

Главными негативными факторами риска возникновения онкологических заболеваний по-прежнему медики называют курение и злоупотребление алкогольными напитками. Врач уверена в том, что отказ от табака можно назвать инвестицией в свое будущее. Исследования также говорят о том, что онкологию можно спровоцировать злоупотреблением продуктов, которые н епрошли глубокой обработки. В особенности это касается мясных и колбасных изделий. Они также провоцируют развитие проблем с ЖКТ. Доктор призвала россиян больше уптреблять в рационе овощей и фруктов. Ежесуточно полезно употреблять до 400 граммов таких продуктов.

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Фото: Минздрав России

