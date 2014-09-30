На этих выходных в Павловске пройдет "Сиреневый променад"

Перед посетителями на открытом воздухе выступят оркестры.

Сегодня, 11 июня, в Павловском парке стартует праздник "Сиреневый променад". Он будет длиться два дня. Об этом сообщили в пресс-службе ГМЗ "Павловск".

Гости увидят разные сорта цветущей сирени. Им расскажут об истории парка и о растениях, которые здесь посадили. Перед посетителями выступят духовые оркестры. Горожане смогут принять участие в мастер-классах.

В Розовом павильоне прозвучат мелодии из известных кинофильмов и классические произведения, на поле возле Храма Дружбы выступит арфистка.

Корреспендент Piter.tv накануне сделал несколько снимков во время посещения парка. Около Дворца посетители смогут увидеть настоящее буйство красок, сирени здесь очень много.

Фото: Piter.tv