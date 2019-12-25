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В Петербурге пройдут лекции и мастер-класс по сборке датчиков загрязнения воздуха
Сегодня, 15:03
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге пройдут лекции и мастер-класс по сборке датчиков загрязнения воздуха

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Все необходимые запчасти для датчиков будут выданы участникам мастер-класса на месте.

В пятницу, 17 сентября, в 17:00 в Белом зале Бертгольд центра пройдут выступления экологов, посвященные теме загрязнения воздуха и мастер-класс по сборке самодельных датчиков. Об этом Piter.tv сообщили организаторы.

Участникам мероприятия расскажут, чем загрязнен воздух большого города и что нужно сделать, чтобы уменьшить вредные выбросы, куда и как стоит жаловаться, как и зачем нужно собирать свой датчик для загрязнения воздуха, куда его можно установить и сколько таких уже есть в Петербурге.

Собирать датчики участники мастер-класса будут под руководством сооснователя проекта Breathe.Moscow Василия Хорошилова.

Ранее мы писали, что в Павловске пройдет VI Международный фестиваль "Кофе&Jazz".

Фото: Pexels

Теги: датчик загрязнения воздуха, мастер-классы, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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