В Петербурге пройдут лекции и мастер-класс по сборке датчиков загрязнения воздуха

В пятницу, 17 сентября, в 17:00 в Белом зале Бертгольд центра пройдут выступления экологов, посвященные теме загрязнения воздуха и мастер-класс по сборке самодельных датчиков. Об этом Piter.tv сообщили организаторы.
Участникам мероприятия расскажут, чем загрязнен воздух большого города и что нужно сделать, чтобы уменьшить вредные выбросы, куда и как стоит жаловаться, как и зачем нужно собирать свой датчик для загрязнения воздуха, куда его можно установить и сколько таких уже есть в Петербурге.
Собирать датчики участники мастер-класса будут под руководством сооснователя проекта Breathe.Moscow Василия Хорошилова.
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Фото: Pexels
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