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В Павловске пройдет VI Международный фестиваль "Кофе&Jazz"
Сегодня, 13:55
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В Павловске пройдет VI Международный фестиваль "Кофе&Jazz"

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Фестиваль будет длиться два дня. По сложившейся традиции на фестивале выступят полюбившиеся публике кубинские джазовые команды.

В следующие выходные, 25 и 26 сентября, в государственном музее-заповеднике Павловск пройдет VI Международный фестиваль "Кофе&Jazz". 

Организаторы обещают посетителям удивительную атмосферу: золото осети, ароматы кофе от многочисленных кофее и звуки джаза во всем его невероятном разнообразии стилей и форм. Все звёзды петербургского джаза, от признанных мэтров до ультрамодных молодёжных брэндов, примут участие в этом потрясающем празднике музыки. Также по сложившейся традиции на фестивале выступят полюбившиеся публике кубинские джазовые команды. 

Хэдлайнером фестиваля уже по сложившейся традиции будет народный артист РФ – Давид Голощёкин и его ансамбль.

Фестиваль начнется в час дня, а вход осуществляется по билетам в сам парк. 

Ранее мы писали, что на Заячьем острове пройдет рыцарский фестиваль "Невская битва".

Фото: предоставлено организаторами

Теги: кофе jazz фестиваль, петербург, фестивали петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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