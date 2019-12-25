В Павловске пройдет VI Международный фестиваль "Кофе&Jazz"

В следующие выходные, 25 и 26 сентября, в государственном музее-заповеднике Павловск пройдет VI Международный фестиваль "Кофе&Jazz".
Организаторы обещают посетителям удивительную атмосферу: золото осети, ароматы кофе от многочисленных кофее и звуки джаза во всем его невероятном разнообразии стилей и форм. Все звёзды петербургского джаза, от признанных мэтров до ультрамодных молодёжных брэндов, примут участие в этом потрясающем празднике музыки. Также по сложившейся традиции на фестивале выступят полюбившиеся публике кубинские джазовые команды.
Хэдлайнером фестиваля уже по сложившейся традиции будет народный артист РФ – Давид Голощёкин и его ансамбль.
Фестиваль начнется в час дня, а вход осуществляется по билетам в сам парк.
Ранее мы писали, что на Заячьем острове пройдет рыцарский фестиваль "Невская битва".
Фото: предоставлено организаторами
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