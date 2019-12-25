Фестиваль будет длиться два дня. По сложившейся традиции на фестивале выступят полюбившиеся публике кубинские джазовые команды.

В следующие выходные, 25 и 26 сентября, в государственном музее-заповеднике Павловск пройдет VI Международный фестиваль "Кофе&Jazz".

Организаторы обещают посетителям удивительную атмосферу: золото осети, ароматы кофе от многочисленных кофее и звуки джаза во всем его невероятном разнообразии стилей и форм. Все звёзды петербургского джаза, от признанных мэтров до ультрамодных молодёжных брэндов, примут участие в этом потрясающем празднике музыки. Также по сложившейся традиции на фестивале выступят полюбившиеся публике кубинские джазовые команды.

Хэдлайнером фестиваля уже по сложившейся традиции будет народный артист РФ – Давид Голощёкин и его ансамбль.

Фестиваль начнется в час дня, а вход осуществляется по билетам в сам парк.

Ранее мы писали, что на Заячьем острове пройдет рыцарский фестиваль "Невская битва".

Фото: предоставлено организаторами