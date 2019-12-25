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На Заячьем острове пройдет рыцарский фестиваль "Невская битва"
Сегодня, 13:41
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На Заячьем острове пройдет рыцарский фестиваль "Невская битва"

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Вход посетителей будет осуществляться при наличии QR-кода.

В ближайшие выходные, 18 и 19 сентября, на территории Петропавловской крепости пройдет традиционный фестиваль "Невская битва". Он будет посвящен эпохе рыцарства. Об этом сообщила пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественным организациями.

Рыцари покажут, как владеют оружием и как управляют боевым скакуном, а затем сразятся в джостинге — конных копейных сшибках. Им предстоит испытать себя в сражениях конных партий, а также пеших поединках. Участники планируют преломить не менее 100 копий за 2 дня фестиваля. 

Гордые и обученные кони, статные и величавые рыцари в доспехах, романтичные и верные оруженосцы, прекрасные дамы в парче и шелках, крикливые и озорные шуты – все это неотъемлемые детали истинного турнира по мотивам 15-го века. Добавьте к этому богатую историческую ярмарку, ремесленников и мастеров, что на глазах зрителей создают шедевры, истинную средневековую музыку в исполнении менестрелей нашего времени, и вы получите атмосферу настоящего праздника минувших времен. 

пресс-служба Комитета. 

Клубы России и ближнего зарубежья сойдутся в турнир по историческому средневековому бою. В этом году пройдет большой дуэльный турнир в различных номинациях. 

В ведомстве обращают внимание на то, что для прохода потребуется QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании. Отрицательный ПЦР или вакцинация только первым компонентом тоже подойдет. 

На прошлых выходных на территории крепости инсценировали Невскую битву 1240-го года. 

Фото: пресс-служба комитета по молодежной политике СПб 

Теги: невская битва, петропавловская крепость, рыцарь, средневековье
Категории: Картина дня, Лента новостей,

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