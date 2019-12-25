В Петропавловской крепости завершился первый военно-исторический фестиваль "Невская битва"

Фестиваль открылся 11 сентября. Реконструкторы из Петербурга, области и других регионов страны встретились, чтобы сразиться в турнирах во имя святого благоверного князя Александра Невского.

В понедельник, 13 сентября, в пресс-службе комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями рассказали Piter.tv о завершении первого военно-исторический фестиваля "Невская битва", посвященного празднованию юбилея 800-летия князя Александра Невского.

В рамках фестиваля прошли конные и пешие сражения, военно-полевые лагеря, традиционные средневековые игры, ремесленные мастер-классы, интерактивные площадки, богатая ярмарка, а также реконструкция исторических эпизодов знаменитого Невского сражения 1240 года.

Фестиваль открыли ярким парадом участников 11 сентября. В Петербург прибыли реконструкторы из разных регионов страны. Потом зрителям представили сюжетную постановку боевых эпизодов знаменитого Невского сражения.

Для гостей была подготовлена обширная программа. В течение дня сражения разбавляли выступления фолк коллективов и шутовских театров, а также специальные конкурсы для зрителей. Большой популярностью у детей и взрослых пользовалась площадка традиционных исторических игр. Кроме того, все гости мероприятия могли попробовать свои силы в многочисленных интерактивах и мастер-классах: стать подмастерьем кузнеца, посетить каллиграфа, покататься на деревянном коне, примерить доспехи, научиться фехтовать, метать копья или стрелять из лука. За два дня фестиваль посетили более 6 тыс. человек.

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