Фестиваль "300-летие фонтанного водовода" прошел в Низино

Праздник прошел в рамках национального проекта "Культурная среда".

В понедельник, 13 сентября, в пресс-службе администрации Ленинградской области рассказали Piter.tv, что в Низино Ломоносовского района прошел молодежный фестиваль "300-летие фонтанного водовода".

В ходе мероприятия прошел квест "Поход на водовод" с элементами деловой игры, арт мастер-класс уличного искусства "Вспомнить будущее", а также театральное представление "Встреча с эпохой". На фестивали вспомнили Петровскую эпоху танцами и забавами того времени.

Гости и участники могли себя попробовать и в ремесленном деле, например, испечь хлеб по рецепту петровских времен, плести на коклюшках, в волховской росписи, создать изделие из кожи, выковать что-то в кузнице и даже получить памятную монету монетного двора.

После квиза "От реки Коваши до Самосоновской чаши", фестиваль завершился церемонией награждения участников и ярким

спектаклем "Жар-Птица или русская сказка с огоньком".

Напомним, Петр I подвел воду от ропшинских источников к Петергофу для питания фонтанного комплекса, и лично следил за ходом строительства. Основным источников системы являются подземные воды Ордовикского водоносного комплекса, выходящие в виде многочисленных родников у подножия на склоне Ижорской возвышенности, расположенные на высоте около 130 м над уровнем моря. Объект культурного наследия включает 40 водных элементов, 18 прудов, 12 каналов, 10 ручьев и рек и 27 км гидротехнических сооружений (мостов, дамб, шлюзов).

Ранее мы писали, что в Капелле состоится открытие пятого фестиваля "Чайковский.SPB.RU".

Фото: предоставлено пресс-службой администрации ЛО