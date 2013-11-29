В Капелле состоится открытие пятого фестиваля "Чайковский.SPB.RU"

Пройдет юбилейный концерт в честь М. Таривердиева, к 90-летию со дня рождения композитора.

В Петербурге во вторник, 28 сентября, в Капелле состоится официальное открытие пятого фестиваля "Чайковский.SPB.RU".

Пройдет юбилейный концерт в честь М. Таривердиева, к 90-летию со дня рождения композитора.

На сцене прозвучит концерт для альта с оркестром, 10 хоральных прелюдий в переложении для органа и оркестра в исполнении Губернаторского оркестра, И.Пономаренко, О.Котлярова — орган, А.Людевиг — альт.

Специальным гостем вечера будет Вера Таривердиева, вдова М.Таривердиева. Центр музыкальной культуры "Чайковский" в пятый раз представляет в Петербурге фестиваль, объединяющий различные виды искусства именем великого русского композитора - "Чайковский.SPB.RU".

Ранее в октябре пройдет фестиваль "Книжный маяк Петербурга".

Фото: kino-teatr