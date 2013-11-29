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В Капелле состоится открытие пятого фестиваля "Чайковский.SPB.RU"
Сегодня, 22:58
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В Капелле состоится открытие пятого фестиваля "Чайковский.SPB.RU"

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Пройдет юбилейный концерт в честь М. Таривердиева, к 90-летию со дня рождения композитора.

В Петербурге во вторник, 28 сентября, в Капелле состоится официальное открытие пятого фестиваля "Чайковский.SPB.RU".
Пройдет юбилейный концерт в честь М. Таривердиева, к 90-летию со дня рождения композитора.

На сцене прозвучит концерт для альта с оркестром, 10 хоральных прелюдий в переложении для органа и оркестра в исполнении Губернаторского оркестра, И.Пономаренко, О.Котлярова — орган, А.Людевиг — альт.

Специальным гостем вечера будет Вера Таривердиева, вдова М.Таривердиева. Центр музыкальной культуры "Чайковский" в пятый раз представляет в Петербурге фестиваль, объединяющий различные виды искусства именем великого русского композитора - "Чайковский.SPB.RU".

Ранее в октябре пройдет фестиваль "Книжный маяк Петербурга".

Фото: kino-teatr

Теги: капелла, микаэл таривердиев, чайковский спб
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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