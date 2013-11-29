В октябре пройдет фестиваль "Книжный маяк Петербурга"

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте фестиваля.

В Петербурге с 8 по 10 октября состоится третий большой интеллектуальный праздник для читающих петербуржцев и русскоязычных пользователей интернета "Книжный маяк Петербурга".

По словам организаторов, почти одновременно пройдёт более 100 мероприятий, участниками которых станут более 100 000 человек. Трансляции всех встреч будет на youtube канале фестиваля ежедневно.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте фестиваля. Главная задача - увлечь чтением как можно больше людей. На "Книжном маяке Петербурга" уже выступали такие знаменитости, как Александр Цыпкин, Евгений Водолазкин, Андрей Курпатов, Дина Рубина и другие.

Ранее в РНБ пройдет фестиваль "Книжный маяк Петербурга".

Фото: pexels