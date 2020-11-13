"Я его очень стесняюсь": участница шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ Баина Басанова о работе с Мигелем

Девушка боится разочаровать своего наставника.

Участница третьего сезона шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ Баина Басанова рассказала о работе со своим наставником Мигелем. Девушка заявила, что даже после четырех лет знакомства, она сильно стесняется его и боится разочаровать.

Получается, я уже четвертый год с ним работаю, и мне комфортно. Единственное, я всегда его очень сильно стесняюсь, до сих пор. Очень сильно. Но потому что, я очень сильно волнуюсь, что я как-то разочарую его что ли. И поэтому я всегда стесняюсь, всегда переживаю. И для меня очень серьезно и ценно, что я с ним сотрудничаю, работаю. Баина Басанова

После шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ, где Баина заняла третье место, она часто пересекается по работе с Мигелем. Одним из последних совместных проектов артистов стал иммерсивный мистический балет "Превращение". Это уникальное представление, вдохновленное повестью литературного классика Франца Кафки "Превращение". Баина в нем играет Самку насекомого. Премьера шоу в Петербурге состоится 20 февраля.

Фото: Instagram / basanovabaina