Продюсеры шоу "ТАНЦЫ" увидели в Петербурге претендентов на попадание в команды

В этом году кастинги в проект проходили онлайн.

Телеканал ТНТ провел онлайн-кастинги в Последний сезон шоу "ТАНЦЫ". Креативные продюсеры проекта Константин Обухов и Александр Романов рассказали о том, у кого есть шанс попасть в проект, какие стили танца самые популярные и сколько человек возьмут в последний сезон шоу.

Кастинг онлайн и кастинг вживую, основные отличия в выборе участников?

Кастинг вживую гораздо продуктивнее по понятным причинам, по сравнению с присланными видео – есть возможность личного общения и возможность увидеть танец здесь и сейчас "с первого дубля".

Помимо танцевальных способностей, что еще вы учитываете при отборе участников кастинга?

Есть еще факторы. Например, большое желание попасть в проект и артистизм. Потому что у нас телевизионное шоу, и его участники не могут быть просто безликими танцовщиками, исполняющими хореографию.

В этом году появилась возможность прислать свое видео с танцем и таким образом принять участие в онлайн-кастинге. Если говорить о присланных видео, то чего там больше, какое танцевальное направление преобладает?

Сейчас все стили смешались, нельзя выделить какой-то один. Но традиционно самыми популярными остаются хип-хоп и контемпорари.

Этот сезон заявлен как последний. Изменится ли в связи с этим количество тех, кто пройдет в шоу, чтобы дать шансы большему количеству талантливых ребят?

Даже если бы мы захотели, мы не смогли бы взять больше ребят. Это издержки телевизионного шоу. В этом году мы возьмем столько же участников, сколько и раньше, и, к сожалению, не все из них попадут в эфир. Но в этом есть и дополнительная мотивация. Прошел кастинг? Не расслабляйся. Главная битва – впереди.

Петербург в шоу "ТАНЦЫ" всегда представляли яркие участники, какие у вас ожидания от петербуржцев в этом году?

Мы всегда очень надеемся на Петербург, это единственный город, помимо Москвы, где мы всегда проводим кастинг в 2 дня. Ожидания высокие, как всегда – этот город стабильно демонстрирует высокий уровень.

Существуют ли тенденции танцевальных жанров в Петербурге? Например, какой танцевальный жанр был популярен среди участников из Петербурга в 2014 году? Сегодня?

Затрудняемся сказать о том, что было 6 лет назад, но сейчас можем отметить, что есть два заметных направления: это контемпорари, которое традиционно очень здорово развито в Петербурге, и, так называемое, урбан-хорео. На самом деле, такое название не совсем корректно, но дело в том, что определенного устоявшегося термина у этого направления нет. Чтобы было понятно, что мы имеем в виду – можете посмотреть на трио Drama Kings. Вот такая хореография оказалась сейчас очень распространена в городе.

С каким настроением вы готовились к кастингу в Петербурге? Какой настроение у вас было сразу после кастинга? Кто из участников запомнился вам больше всего?

Мы предвкушали хороший кастинг и все наши ожидания оправдались. Мы увидели не просто сильных танцовщиков, но и даже претендентов на попадание в команды. Кто эти люди – пока не будем говорить, чтобы не навязывать дополнительное мнение. Как только в эфир выйдет выпуск Санкт-Петербург – вы сами всё увидите.

Кто станет наставниками в новом сезоне телепроекта?

В последнем сезоне наставниками останутся Егор Дружинин, Мигель и Татьяна Денисова.

Последний сезон шоу "ТАНЦЫ" смотрите скоро на ТНТ.

На фото – продюсер шоу Константин Обухов. Предоставлено телеканалом ТНТ