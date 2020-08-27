Танцор Алексей Мечетный стал победителем финального сезона шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ

В субботу, 25 апреля, в эфире телеканала ТНТ объявили победителя финального сезона шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ. Обладателем главного приза 6 млн рублей стал 31-летний Алексей Мечетный из команды Егора Дружинина.
Лучший танцор страны по версии этого телешоу признался, что посвятил свою победу Егору Дружинину. Стоит отметить, что его подопечные еще не выигрывали в проекте.
"Егор, эта победа — Вам. Вы просто невероятный!" – заявил Мечетный.
Победителя шоу выбрали путем зрительского голосования. Второе место в танцевальном проекте заняла Ксения Горячева из команды Денисовой, третье – подопечный Мигеля Константин Красилич (Дамьен).
Ранее участники шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ рассказали Piter.TV о том, как проект изменил их жизнь.
Фото: Instagram / amechetnyi
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