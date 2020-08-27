Танцор Алексей Мечетный стал победителем финального сезона шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ

Его наставником был Егор Дружинин.

В субботу, 25 апреля, в эфире телеканала ТНТ объявили победителя финального сезона шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ. Обладателем главного приза 6 млн рублей стал 31-летний Алексей Мечетный из команды Егора Дружинина.

Лучший танцор страны по версии этого телешоу признался, что посвятил свою победу Егору Дружинину. Стоит отметить, что его подопечные еще не выигрывали в проекте.

"Егор, эта победа — Вам. Вы просто невероятный!" – заявил Мечетный.

Победителя шоу выбрали путем зрительского голосования. Второе место в танцевальном проекте заняла Ксения Горячева из команды Денисовой, третье – подопечный Мигеля Константин Красилич (Дамьен).

Ранее участники шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ рассказали Piter.TV о том, как проект изменил их жизнь.

Фото: Instagram / amechetnyi