Участники шоу "ТАНЦЫ" на ТНТ – о том, как проект изменил их жизнь

24 апреля в 18:00 в эфире телеканала ТНТ покажут финал последнего сезона "ТАНЦЫ". В это сложно поверить, но один из самых популярных проектов страны, подходит к концу. В этот день будет озвучено имя победителя, а наставники шоу Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова попрощаются с телезрителями.

Десятки талантливых танцоров мечтали услышать заветные "ты в танцах". Piter.TV пообщался с участниками шоу разных сезонов – Виталием Уливановым, Баиной и Германом Ромазановым. Подробности в нашем материале.

Виталий Уливанов: "Верьте в мечту, все осуществимо"

Как "ТАНЦЫ" изменили Вашу жизнь?

- "ТАНЦЫ" кардинально изменили мою жизнь. Я встретил свою любовь и переехал жить в Москву, познакомился с большим количеством крутых людей, танцоров, хореографов. Танцы открыли мне много возможностей для реализации моих амбиций, талантов, и все это благодаря одному проекту. Я счастлив, что такой проект был.

Чему научил этот проект?

- Благодаря проекту я стал сильнее и научился много работать над собой, добиваться поставленных целей, несмотря на поражения. Научился верить в себя и свою мечту, и в то, что все осуществимо.

Продолжаете ли танцевать после окончания шоу?

- Я работал и до проекта хореографом. "ТАНЦЫ" помогли мне выйти на новый уровень, обо мне узнало гораздо больше людей, в том числе, я начал ездить в регионы по всей стране. Мне больше нравится танцевать хип-хоп, а смотреть – контемпорари. Но это два разных понятия, поэтому в моем случае танцевать контемп – это не то же самое, что на него смотреть.

Общаетесь ли с наставниками, участниками "ТАНЦЕВ"?

- Я продолжаю общаться с наставниками, и другими участниками проекта. Более того, со многими мы пересекаемся по рабочим моментам в Москве, участвуем в разных танцевальных мероприятиях. Танцуем постоянно, ездим в одни танцевальные лагеря, иногда собираемся и проводим время вместе. Иногда нас Мигель собирает, за что ему большое спасибо. В общем, находим время, несмотря на то, что у всех плотные московские графики.

Печально ли прощаться с проектом?

- Сначала почувствовал тяжесть в глазах, потом понял, что это просто накатывают слезы. Далее немного поревел в подушку, но потом отпустил всё это и понял, что надо двигаться дальше. У всего есть начало и есть конец.

БАИНА: "Это был магический период в моей жизни"

Что Вам дал проект?

- "ТАНЦЫ" познакомили меня с новыми людьми, подарили мне друзей, новые интересные знакомства, ускорил какие-то процессы: привел меня в места работы, куда бы я, наверное, не попала без участия в проекте. Но в любом случае танец всегда играл важную роль в моей жизни, и после проекта это не изменилось.

На "ТАНЦАХ" я научилась быть всегда включенной в процесс, идти на компромисс и быть готовой к любым сложностям на своем пути. Научилась искренне верить в чудеса, потому что все, что было со мной на проекте, кроме как волшебством никак нельзя назвать. Это был действительно какой-то магический период в моей жизни.

Танцуете ли после окончания проекта?

- Продолжаю танцевать даже больше, чем раньше. Сейчас я открываю для себя новые направления, развиваюсь в своем родном стиле – стрипе. Танцы стали и увлечением, и работой, и смыслом жизни, и отдыхом. В общем, танцы в моей жизни на 100%. Как я и говорила, когда уходила с этой сцены: "Никогда не брошу танцевать!".

Общаетесь ли с наставниками, другими участниками проекта?

- Продолжаю общаться и дружить с некоторыми участниками моего сезона (Баина участвовала в третьем сезоне – прим. Ред.). Также периодически общаюсь и вижусь с хореографами и наставниками. Так получилось, что мне повезло и сразу после проекта меня пригласили в иммерсивное шоу Мигеля, и по сей день я одна из тех, кто с ним сотрудничает после проекта.

Есть ли у вас свой индивидуальный стиль?

- Как бы сейчас нескромно звучало, я считаю, что у меня есть свой индивидуальный почерк в танце, даже в рамках родного стиля. Я занимаюсь не только своим родным стилем, но и миксую их. У меня есть своя философия, которую я несу в своем танце. Тем не менее, я продолжаю искать еще дальше, еще больше, еще интереснее: новые формы, новые проявления. Я пытаюсь расширить границы возможностей моего тела. Считаю, что самое высшее мастерство танцовщика – это когда зритель не видит лимитов тела.

Что почувствовали, когда узнали, что эпоха шоу "ТАНЦЫ" подходит к концу?

- До финального концерта, пока я не вышла на сцену, не чувствовала ничего: понимала, что когда-нибудь проект закроют. Однако когда я вышла на сцену, у меня сразу выступили слезы на глазах. На концерте было действительно грустно, и все равно для меня это был очень яркий этап в жизни, и он очень много мне дал. То, что случилось со всеми нами – это очень круто, и я думаю, еще будет что-то более грандиозное, и мы еще обязательно встретимся.

Герман Ромазанов: "Мысль, что я приму участие в этом проекте, была для меня забавной фантазией"

Как изменили Вашу жизнь "ТАНЦЫ"?

- Я следил за проектом с первого сезона. Для меня это было чем-то невероятным и сказочно небывалым. Мне безумно нравилось наблюдать за всем происходящим. Каждый раз я с нетерпением ждал нового выпуска, чтобы посмотреть в очередной раз классные номера с любимыми участниками. Мысль, что я сам когда-нибудь приму участие в этом проекте, была для меня просто забавной фантазией, но не тут-то было: во время третьего сезона мне приснился сон, что я стою на сцене проекта в четвертом сезоне, и мне говорят: "Да, ты в танцах!".

Вот тут все и закрутилось. Это было отправной точкой моего пути длиною в три года, на протяжении которого я падал, вставал, справлялся со страхами, до талого тренировался, становился опытнее, сильнее и лучше себя самого. Поэтому в совокупности с моими амбициями проект оказал сильное влияние на мое танцевальное развитие, становление меня как артиста и как личности.

Чему научились на проекте?

- Проект подарил мне чудесную возможность применить на практике мысль о том, что бороться нужно до конца, не опускать руки, не сдаваться, переть напролом к своим целям и всегда оставаться сильным.

Танцуете ли сейчас?

- Безусловно, продолжаю танцевать. Работаю, тренируюсь, занимаюсь различными творческими проектами. Живу этим делом.

Мне нравится постоянно искать, изучать, созидать новое. Как только ты перестаешь это делать, останавливаешься в развитии, а совершенству, как известно, нет предела, поэтому я постоянно нахожусь в поиске новизны. Я пришел к своей собственной пластике и ощущению, научился грамотно транслировать свое внутреннее состояние и эмоции. Я танцую себя и свое видение так, как чувствую. Как говорится: "Я – художник, я так вижу".

Поддерживаете ли связь с наставниками, участниками проекта?

- Общения после окончания проекта стало меньше, но все же с определенными участниками стараемся поддерживать его, периодически видимся, работаем вместе, также не теряю связь со своим наставником Егором Дружининым.

Какие эмоции вызвала новость о закрытии проекта?

- Честно признаться, возникла нотка приятной грусти, ностальгии и тепла. Заканчивается целая история. Но все рано или поздно заканчивается. На смену непременно придут другие проекты, всему свое время. Прекрасная эта книга – "ТАНЦЫ на ТНТ", и я рад, что мне посчастливилось своим почерком написать несколько страниц.

Фото: пресс-служба ТНТ