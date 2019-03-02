СКА победил "Спартак"

Счет встречи - 2:5.

В субботу, 2 марта прошел матч между петербургским хоккейным клубом СКА и московским "Спартаком". Команда с берегов Невы одержала победу в третьем матче серии плей-офф.

Встреча завершилась со счетом 2:5. За "Спартак" отличились Артем Федоров и Антон Злобин. Из петербуржцев шайбы забили Коскиранта, Гавриков, Барабанов и Гусев, который оформил дубль.

Команда с берегов Невы не имеет права на ошибку - еще одно поражение выбьет петербургских "армейцев" из розыгрыша Кубка Гагарина.

Видео: twitter.com/khl