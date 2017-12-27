Патрик Торесен: СКА должен был забросить "Спартаку" еще несколько шайб

Легионер СКА Патрик Торесен поделился своими эмоциями после матча с московским "Спартаком".

Патрик Торесен назвал сложным матч со "Спартаком". Напомним, вчера, 16 января, СКА на своей площадке одолел москвичей со счетом 3-1. По мнению норвежца, его команда должна была забросить еще несколько шайб.

Это был сложный матч. Мне кажется, у нас не все получалось впереди. СКА создавал много моментов, но к концу второго периода мы должны были забросить больше шайб, чем получилось. Мы доминировали в атаке. Я еще не был в СКА в ноябре, когда "Спартак" победил петербуржцев 3:1. Лично я не думал о реванше.. Но наша команда точно очень хотела победить. После матча всех звезд мы были голодными до игры. Команда хорошо потренировалась во время этой паузы, да и те, кто участвовал в шоу, тоже соскучались по хоккею. Патрик Торесен, хоккеист СКА

Отметим, что Патрик Торесен вернулся в СКА в 2017 году после двухлетнего перерыва. Он рассказал о своей адаптации в КХЛ и взаимопонимании с партнерами по 4-му звену.

В команде даже были шутки на эту тему. Меня называли "картошкой" в том смысле, что я подхожу ко всему. А так - у нас 5 ровных звеньев, нет разницы с кем играть, просто надо везде показывать свой максимум и эффективную игру. Патрик Торесен, хоккеист СКА

Видео: Piter.TV

Корреспондент: Александра Зинова

Оператор: Анна Зеленская