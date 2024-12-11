Бесплатные талоны на "Лыжные стрелы" начали выдавать в Красногвардейском районе

Составы отправятся 11 января в Орехово и Шапки, а 12 января – в Токсово.

В Красногвардейском районе Петербурга стартовала выдача бесплатных посадочных талонов на "Лыжные стрелы".

С сегодняшнего дня можно получить талоны на стрелы в ближайшие выходные. Составы отправятся 11 января в Орехово и Шапки, а 12 января – в Токсово.

Талоны получится оформить в офисе Центра спорта по адресу: проспект Ударников, 39к1, их выдают при предъявлении паспорта и наличии в нем отметки о регистрации на территории Красногвардейского района.

Ранее мы рассказывали о том, что в Приморском парке Победы 8 января открыли лыжную трассу.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга