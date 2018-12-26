Старт "Лыжных стрел" перенесен на 11 января

Изменения обусловлены погодными условиями.

Жителей Петербурга предупреждают о переносе даты начала работы "Лыжных стрел". Запуск поездов запланирован на 11 января. Изменения обусловлены погодными условиями, сообщается в пресс-релизе СЗППК.

Маршрут "Лыжных стрел" пройдет через районы Токсово, Орехово и Шапки. Билет на поездку можно получить бесплатно на сайте kassir.ru.

Любителям зимнего отдыха также напоминают о правилах перевозки лыж и сноубордов в поездах. Инвентарь должен находиться в единственном чехле.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге пригородные "Ласточки" с начала запуска перевезли 115 млн пассажиров.

Фото: Telegram / АО "СЗППК"