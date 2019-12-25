В Петербурге пригородные "Ласточки" с начала запуска перевезли 115 млн пассажиров

За 11 месяцев 2024 года перевезено 23 млн человек.

Суммарно с начала курсирования первой "Ласточки" в Петербурге и Ленобласти перевезено уже 115 млн пассажиров, а за 11 месяцев текущего года – 23 млн, что на 15% больше, чем в прошлом году. Об этом рассказали в СЗППК.

Лидеры по росту пассажиропотока за 11 месяцев в сравнении с 2023 годом:

– СПб – Тихвин: +35% (164,5 тыс.)

– СПб – Выборг: +26% (6,5 млн)

– СПб – Гатчина-Балтийская: +26% (574 тыс.)

Лидеры по перевезенным пассажирам за 11 месяцев в сравнении с 2023 годом:

– СПб – Ораниенбаум/Калище: 7,9 млн (+12%)

– СПб – Выборг: 6,5 млн (+26%)

– СПб – Великий Новгород: 4 млн (+11%).



Инфографика: СЗППК

Дополнительные "Ласточки" между Петербургом и Великим Новгородом запустят с 2025 года.

Фото: Piter.tv