Дополнительные "Ласточки" между Петербургом и Великим Новгородом запустят с 2025 года

Раньше такие поезда ходили только летом, однако, учитывая возросший спрос, решено сделать график круглогодичным.

С начала 2025 года между Петербургом и Великим Новгородом появятся дополнительные маршруты электропоездов "Ласточка". Об этом рассказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин, резюмируя встречу с региональным министром транспорта Константином Курановым.

Развитие железнодорожной инфраструктуры в нашем регионе продолжается. Новые рейсы "Ласточки", сокращающей время поездки до двух часов, существенно повысят транспортную доступность. Начиная со 2 января, дополнительные рейсы будут осуществляться по выходным и праздникам круглый год. Раньше такие поезда ходили только летом, однако, учитывая возросший спрос, решено сделать график круглогодичным.

По прогнозам властей, к концу 2024 года пассажиропоток на данном маршруте может увеличиться более чем на 5%.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские электрички переходят на зимний график движения.

Фото: Telegram/ Телеграмма РЖД (архив)