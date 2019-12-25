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Дополнительные "Ласточки" между Петербургом и Великим Новгородом запустят с 2025 года
Сегодня, 16:05
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Дополнительные "Ласточки" между Петербургом и Великим Новгородом запустят с 2025 года

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Раньше такие поезда ходили только летом, однако, учитывая возросший спрос, решено сделать график круглогодичным.

С начала 2025 года между Петербургом и Великим Новгородом появятся дополнительные маршруты электропоездов "Ласточка". Об этом рассказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин, резюмируя встречу с региональным министром транспорта Константином Курановым.

Развитие железнодорожной инфраструктуры в нашем регионе продолжается. Новые рейсы "Ласточки", сокращающей время поездки до двух часов, существенно повысят транспортную доступность. Начиная со 2 января, дополнительные рейсы будут осуществляться по выходным и праздникам круглый год. Раньше такие поезда ходили только летом, однако, учитывая возросший спрос, решено сделать график круглогодичным.

По прогнозам властей, к концу 2024 года пассажиропоток на данном маршруте может увеличиться более чем на 5%.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские электрички переходят на зимний график движения.

Фото: Telegram/ Телеграмма РЖД (архив)

Теги: ласточка, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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