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Петербургские электрички переходят на зимний график движения
Сегодня, 16:12
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Петербургские электрички переходят на зимний график движения

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Значительные изменения коснутся маршрута Финляндский вокзал – Мельничный ручей.

С 15 декабря 2024 года в Санкт-Петербурге вводится в действие новый график движения пригородных поездов. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Изменения связаны с сезонным переходом на зимнее расписание, а также с учётом пожеланий пассажиров. Расписание некоторых маршрутов было пересмотрено.

С обновлённым расписанием можно ознакомиться на железнодорожных станциях и вокзалах, в мобильных приложениях "РЖД Пассажирам" и "Яндекс.Электрички", а также на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Ранее Piter.TV сообщал, что студенческая "Ласточка" запущена между Москвой и Петербургом.

Фото: Piter.TV

Теги: график движения поездов, ожд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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