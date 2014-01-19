Петербургские электрички переходят на зимний график движения

Значительные изменения коснутся маршрута Финляндский вокзал – Мельничный ручей.

С 15 декабря 2024 года в Санкт-Петербурге вводится в действие новый график движения пригородных поездов. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Изменения связаны с сезонным переходом на зимнее расписание, а также с учётом пожеланий пассажиров. Расписание некоторых маршрутов было пересмотрено.

С обновлённым расписанием можно ознакомиться на железнодорожных станциях и вокзалах, в мобильных приложениях "РЖД Пассажирам" и "Яндекс.Электрички", а также на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

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Фото: Piter.TV