Студенческая "Ласточка" запущена между Москвой и Петербургом

В будущем "Петербургская ласточка" будет обслуживать и другие популярные маршруты на северо-западе России.

Между Москвой и Петербургом начала курсировать тематическая "Ласточка", посвященная 215-летию Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I. Как сообщает пресс-служба РЖД, вагоны поезда украшены стикерами, рассказывающими об истории и достижениях университета, а также о совместных проектах РЖД и ПГУПС.

Первый рейс тематического поезда состоялся сегодня из Санкт-Петербурга в Москву в 5:35 под номером 723. Обратный путь запланирован на 15:07 под номером 726.

В будущем "Петербургская ласточка" будет обслуживать и другие популярные маршруты на северо-западе России.

Ранее мы сообщили о том, чтов зимние праздники поезд "Москва — Петербург" будет ехать через Великие Луки.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД