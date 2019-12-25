В зимние праздники поезд "Москва — Петербург" будет ехать через Великие Луки

Во время зимних праздников возобновляется движение поезда № 217/218 между Москвой (Белорусский вокзал) и Петербургом (Витебский вокзал) с остановкой в Великих Луках.
Как пишет spb.aif.ru, продолжительность поездки варьируется от 17,5 до 20 часов в зависимости от даты и маршрута следования. Поезд изменяет направление движения на станциях Вязьма и Ржев.
На станциях Вязьма, Ржев и Великие Луки предусмотрены длинные остановки. От Вязьмы до Петербурга поезд движется с использованием тепловоза.
Ранее в РЖД назвали стоимость поездки на "Сапсане" из Москвы в Петербург в новогоднюю ночь.
Фото: ОАО "РЖД"
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