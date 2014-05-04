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В РЖД назвали стоимость поездки на "Сапсане" из Москвы в Петербург в новогоднюю ночь
Сегодня, 13:14
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В РЖД назвали стоимость поездки на "Сапсане" из Москвы в Петербург в новогоднюю ночь

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Билеты по специальной цене будут продаваться 31 декабря.

РЖД объявили о специальной цене на билеты на высокоскоростной поезд "Сапсан" из Москвы в Санкт-Петербург и обратно в новогоднюю ночь. Поездка в эконом-классе обойдется в 2025 рублей. Это предложение распространяется на билеты, приобретенные после 19:00 по московскому времени 31 декабря 2024 года и на 1 января 2025 года.

Как уточнили в РЖД, поездка в базовом классе будет стоить ещё дешевле — от 1832 рублей. Цена билета зависит только от категории места и не зависит от спроса или даты покупки.

Ранее Piter.TV сообщал, что метеорологи пообещали большое количество снега зимой в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: москва петербург, поездка из петербурга в москву, ржд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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