В РЖД назвали стоимость поездки на "Сапсане" из Москвы в Петербург в новогоднюю ночь

Билеты по специальной цене будут продаваться 31 декабря.

РЖД объявили о специальной цене на билеты на высокоскоростной поезд "Сапсан" из Москвы в Санкт-Петербург и обратно в новогоднюю ночь. Поездка в эконом-классе обойдется в 2025 рублей. Это предложение распространяется на билеты, приобретенные после 19:00 по московскому времени 31 декабря 2024 года и на 1 января 2025 года.

Как уточнили в РЖД, поездка в базовом классе будет стоить ещё дешевле — от 1832 рублей. Цена билета зависит только от категории места и не зависит от спроса или даты покупки.

Ранее Piter.TV сообщал, что метеорологи пообещали большое количество снега зимой в Петербурге.

Фото: Piter.TV