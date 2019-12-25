Девушка, которая сожгла паспорт, отправлена в СИЗО на два месяца в Петербурге

Против стражи обвиняемая возражала.

Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 24-летней девушки, которая сожгла паспорт на камеру. Ей вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 329 УК РФ (надругательство над флагом или гербом РФ), сообщили 19 июня в объединенной пресс-службе городских судов.

Напомним, полицейские 15 июня обнаружили в интернете видео, где местная жительница поджигает документ. На следующий день ее задержали.

Против стражи обвиняемая возражала. Срок меры – 15 августа.

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Фото: Piter.TV