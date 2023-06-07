Директрисе огласили приговор за размещение тира в школе во Фрунзенском районе

Конструкция упала на второклассника, он получил серьезную травму.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении директрисы школы. Ей вменили ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), рассказали 19 июня в надзорном ведомстве.

Обвиняемая без согласования допустила размещение в образовательном учреждении игрового тира, который не был закреплен должным образом. В результате 12 февраля конструкция упала на второклассника, мальчика госпитализировали в больницу с травмой головы.

Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Также ей запрещено заниматься педагогической деятельностью на 1 год.

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Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу