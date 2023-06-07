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Директрисе огласили приговор за размещение тира в школе во Фрунзенском районе
Сегодня, 12:43
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Директрисе огласили приговор за размещение тира в школе во Фрунзенском районе

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Конструкция упала на второклассника, он получил серьезную травму.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении директрисы школы. Ей вменили ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), рассказали 19 июня в надзорном ведомстве. 

Обвиняемая без согласования допустила размещение в образовательном учреждении игрового тира, который не был закреплен должным образом. В результате 12 февраля конструкция упала на второклассника, мальчика госпитализировали в больницу с травмой головы. 

Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Также ей запрещено заниматься педагогической деятельностью на 1 год. 

Ранее на Piter.TV: в школе Саратова учительница надела на голову ребенку мусорное ведро. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: суд, халатность
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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