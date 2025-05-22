В школе Саратова учительница надела на голову ребенку мусорное ведро

Возбуждено уголовное дело по статье за халатность.

Российский Следственный комитет в Саратове возбудил уголовное дело о халатности после конфликта школьного педагога с третьеклассником, которому женщина пригрозила убийством и надела на голову ведро. Соответствующей информацией со СМИ поделились представители пресс-службы надзорного ведомства по региону. Известно, что проверка началась после публикации в средствах массовой информации видеоролика, подтверждающего произошедший инцидент в учебном учреждении. Речь идет о местном лицее под номером три имени Пушкина.

Возбуждено уголовное дело по факту халатности (части 1 статьи 293 УК РФ). Учитель начальных классов в учебном учреждении во время конфликта с учеником третьего класса применила к нему физическое насилие. сообщение СК РФ по региону

В ролике, распространившемся о социальным сетям, женщина держит перед ребенком мусорное ведро и требует от ученика выплюнуть туда жвачку. Однако ребенок отказался выполнить требование. Далее учитель говорит мальчику "убью" и продолжает требовать от него выплюнуть жвачку. В результате сотрудница школы просто надела младшекласснику ведро на голову.

Бастрыкин поручил возбудить дело после драки школьника и учителя в Невском районе.

Фото и видео: Telegram / Саратов Новости; канал Саратов 24