Разыскивается петербурженка, которая сожгла свой паспорт на камеру

Полицейские разыскивают девушку, которая сожгла свой паспорт. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
В ходе мониторинга интернета правоохранители выявили видеозапись, на кадрах неизвестная умышленно сжигает документ. Это поступок был продемонстрирован в одном из мессенджеров.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 329 УК РФ (надругательство над государственным гербом РФ или государственным флагом).
Ранее на Piter.TV: полицейские задержали петербурженку за повреждение паспорта на камеру.
Фото: Piter.TV
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