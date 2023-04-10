Разыскивается петербурженка, которая сожгла свой паспорт на камеру

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские разыскивают девушку, которая сожгла свой паспорт. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ходе мониторинга интернета правоохранители выявили видеозапись, на кадрах неизвестная умышленно сжигает документ. Это поступок был продемонстрирован в одном из мессенджеров.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 329 УК РФ (надругательство над государственным гербом РФ или государственным флагом).

Ранее на Piter.TV: полицейские задержали петербурженку за повреждение паспорта на камеру.

Фото: Piter.TV