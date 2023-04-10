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Разыскивается петербурженка, которая сожгла свой паспорт на камеру
Сегодня, 8:10
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Разыскивается петербурженка, которая сожгла свой паспорт на камеру

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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские разыскивают девушку, которая сожгла свой паспорт. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В ходе мониторинга интернета правоохранители выявили видеозапись, на кадрах неизвестная умышленно сжигает документ. Это поступок был продемонстрирован в одном из мессенджеров. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 329 УК РФ (надругательство над государственным гербом РФ или государственным флагом). 

Ранее на Piter.TV: полицейские задержали петербурженку за повреждение паспорта на камеру. 

Фото: Piter.TV 

Теги: паспорт, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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