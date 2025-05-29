Полицейские задержали петербурженку за повреждение паспорта на камеру

Также она совершила циничные действия по отношению к государственной символике.

В Санкт-Петербурге задержали девушку, совершившую циничные действия по отношению к государственной символике и умышленно повредившую свой паспорт. Данный поступок, видеозапись которого попала в интернет, вызвал возмущение общественности, рассказала представитель МВД Ирина Волк.

Правонарушительницей оказалась 22-летняя жительница Выборгского района Петербурга. Она задержана по месту жительства и доставлена в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении в отношении девушки уголовного дела по статьям 213 (Хулиганство) и 329 УК РФ (Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации).

Ранее в Купчино девятиклассники сорвали три флага со здания.

Видео: Telegram/ Ирина Волк