В Купчино девятиклассники сорвали три флага со здания

Несовершеннолетние были доставлены в отдел полиции, опрошены и переданы родителям.

В Купчино подростки сорвали три флага и убежали. Однако, вскоре шестеро девятиклассников были задержаны, рассказали в "Оперативном прикрытии".

Днём 15 мая в полицию Фрунзенского района очевидец сообщил, что с дома 26/4 по Белградской улице группа подростков сорвала флаги России, СССР и Российской империи, с которыми убежали.

Через десять минут неподалеку от места происшествия были задержаны шестеро подростков 15 и 16 лет. Все – ученики девятых классов разных школ и лицея. В числе задержанных была одна девушка. Флаги изъяли у школьников.

Несовершеннолетние были доставлены в отдел полиции, опрошены и переданы родителям. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Также в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело в связи с хищением государственного флага России, размещённого на фасаде здания по адресу улица Ленсовета. Подозреваемые были задержаны. Мужчины проживали именно в данном многоквартирном доме. Украденный государственный флаг был возвращён и изъят полицией.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)