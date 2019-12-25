Полиция возбудила уголовное дело после кражи флага РФ на улице Ленсовета

Подозреваемые были задержаны накануне.

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в связи с хищением государственного флага России, размещённого на фасаде здания по адресу улица Ленсовета.

Ранее сообщалось, что отсутствие символики было обнаружено жильцом указанного дома поздно вечером 5 мая. Гражданин незамедлительно сообщил о случившемся в правоохранительные органы. По итогам проведённых мероприятий полицейские смогли установить, что ночное похищение произошло ранним утром 1 мая и осуществлено группой из трёх ранее незнакомых лиц, скрывшихся после совершения преступления.

Подозреваемые были задержаны накануне. Выяснилось, что мужчины проживали именно в данном многоквартирном доме. Украденный государственный флаг был возвращён и изъят полицией.

Следственными органами начато расследование уголовного дела по факту кражи в соответствии со статьёй 161 частью первой УК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка взыскала 300 тыс. рублей с УК за падение на наледи.

Фото: Piter.TV