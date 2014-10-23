Светлану Агапитову выбрали Уполномоченным по правам человека в Петербурге

За нее проголосовали 39 человек.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга избрали Светлану Агапитову новым Уполномоченным по правам человека. Ранее она была детским омбудсменом. Решение было принято сегодня, 1 декабря.

До финального этапа голосования также дошел Илья Черменов. Всего было 10 кандидатов.

Светлана Агапитова родилась в 1964 году в Ленинграде. В 1986 году с отличием окончила факультет журналистики Ленинградского государственного университета, затем на протяжении многих лет работала журналистом. В 2000 году стала кандидатом филологических наук, была преподавателем в СПбГУ. В 2008 году была выбрана лауреатом конкурса "Золотое перо-2008" в номинации "Лучшая публицистическая программа". Кроме того, Светлана Агапитова является мастером спорта СССР по плаванию.

На посту детского омбудсмена женщина работала с 2009 по 2020 год. Перед уходом Агапитова призналась, что не хочет оставлять свою должность, и осталась бы, если бы не правила.

Сейчас Светлана Агапитова возглавляет благотворительный фонд "Азбука надежды", а также ведет программу на радиостанции "Эхо Петербурга".

В сентябре 2020 года она получила медаль Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Фото: ВКонтакте / Светлана Агапитова